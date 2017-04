A partir da próxima quarta-feira (05) iniciam as atividades da escolinha de futebol masculino. O professor Leo Bettio, que está a frente do projeto, explica que no primeiro momento serão atendidos aproximadamente 50 meninos a partir dos 10 anos de idade. As aulas ocorrem sempre nas quartas-feiras, na parte da tarde, e são intercaladas, sendo realizadas uma semana na sede do município e outra no interior.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Travesseiro