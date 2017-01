Escolinha está com inscrições abertas

O município de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Esportes, ligado a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (Smece), informa que desde ontem (23), estão abertas as inscrições para os jovens de cinco a 15 anos, meninos e meninas, interessados a participar das atividades da Escolinha Municipal de Futebol Geração Cinco Estrelas.

Para se inscrever é necessário que estejam acompanhados por um responsável e que preencham uma ficha com os dados pessoais. A inscrição não tem custo, assim como não é cobrado qualquer valor de mensalidade para participar, mas o aluno precisa estar frequentando a Escola.

As atividades serão desenvolvidas no Ginásio Municipal de Esportes Orlando Eckert, a partir da primeira semana de março, juntamente com o recomeço das aulas escolares. Após o primeiro encontro, o professor Ricardo Felipe Schneider, irá definir os dias da semana e horários para cada categoria.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Cruzeiro do Sul