Espaço Aventura é uma das novidades da Suinofest

Com o intuito de proporcionar sensações únicas e desafiar as pessoas a superarem os seus limites, a empresa OFF Aventura terá um espaço especial para esportes de aventura, durante a Suinofest. Nos sábados e domingos haverá parede de escalada, tirolesa e slackline.

A Parede de escalada terá 7,5 metros de altura e o valor para cada visitante participar será de R$ 15. Já a tirolesa terá 120 metros e o valor será de R$ 20 por pessoa. O Slackline é gratuito. O passaporte para todas as atividades será de R$ 25. O Espaço Aventura funcionará das 14h às 22h.

Os equipamentos são seguros, podendo ser utilizados por crianças, adolescentes e adultos, com idades que variam de 05 a 80 anos. A empresa OFF Aventura atua há mais de três anos, com uma equipe formada por profissionais capacitados, através de cursos de técnicas verticais, primeiros socorros e NR35 – Trabalho e segurança em altura.

Além do Espaço Aventura, o Festival de Compras terá mais atrativos para todas as idades. Haverá Feira Comercial, Industrial e Serviços, Agroindústrias, Artesanato, Praça de Alimentação, Restaurante, Espaço Cultural e Brinquedos Infláveis.

A Suinofest será realizada nos dias 09, 10, 11, 16, 17 e 18 de junho no Parque João Batista Marchese, em Encantado. A entrada no Parque é gratuita. O evento é realizado pela ACI-E em parceria com a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e CDL de Encantado. A organização do Festival de Compras é da Lume Eventos. O patrocínio é da Dália Alimentos, Sicredi, Baldo S.A, Lojas Benoit, BRDE, Unimed VTRP, Corsan, Banrisul, Machado Agropecuária e Fontana S.A. O apoio é da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo.

Texto: Ascom Festival de Compras