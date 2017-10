Espaço Gourmet estimula a produção e o consumo de produtos à base de erva-mate

Um ambiente especial, que irá evidenciar produtos que contém a erva-mate na sua composição, está sendo preparado para oitava edição da Turismate. No local, chamado “Espaço Gourmet”, serão oferecidas oficinas gastronômicas e palestras gratuitas, com o intuito de incentivar práticas culinárias mais saudáveis e estimular a produção e o consumo de alimentos que tenham como base a matéria-prima do chimarrão.

As atividades iniciam no dia 17 de novembro, às 14h com a palestra “A Cultura da Erva-Mate e a influência na gastronomia e nos hábitos alimentares do gaúcho”. Logo em seguida terá a oficina gastronômica. Nos dias 18 e 19 de novembro, às 10h e às 14h, também terá a palestra e a oficina gastronômica. Em cada oficina serão produzidos alimentos diferentes.

“Nós queremos proporcionar alternativas ao uso da erva-mate, inserindo-a também na gastronomia, como um ingrediente nobre, envolvendo conhecimento, criatividade e tornando um hábito alimentar vital”, explica a extensionista da Emater de Ilópolis, Daniela Stieven. Ela ainda acrescenta que no final de cada oficina haverá degustação das guloseimas entre os participantes. Os ingredientes serão fornecidos pela organização da atividade.

Os interessados em participar já podem se inscrever no site do evento www.turismate.com.br ou com a Daniela através do e-mail emilopol@emater.tche.br ou do telefone (51) 3774 1298. As vagas são limitadas. As palestras e as oficinas gastronômicas fazem parte do Projeto Artístico-Cultural da Turismate 2017 e contam com o financiamento do Pró – Cultura RS da Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Produção de pães:

Os Clubes de Mães de Ilópolis também estarão envolvidos na Turismate. “No domingo teremos o Clube de Mães São Francisco, da Linha São Francisco, auxiliando e fazendo o relato de experiências junto ao Espaço Gourmet. Também teremos o Clube de Mães Paz e Amor, de Gramadinho, fazendo alguns lanches que serão comercializados no Mate Break e contamos também o Clube de Mães Amizade, da Linha Santo Antão, que estará fazendo pães caseiros, que serão assados em palha de milho, nos fornos de barro, junto ao Quiosque, durante a feira. Os pães serão produzidos com farinha de trigo branca e também com a farimate, que é uma farinha enriquecida com erva-mate”, ressalta Daniela.

Materia (Espaço Mate Break)

Ao lado das oficinas Gourmet funcionará a Materia. No local, os visitantes da Feira também poderão descansar e adquirir diversos produtos a base de erva-mate.

A Turismate é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Ilópolis (ACI-I). Conta com a organização da Lume Eventos e tem o patrocínio confirmado da Prefeitura de Ilópolis, Gráfica Cometa, Fundomate, Ibramate, Sicredi, Banrisul, BRDE e o apoio de Dorigon Produtos de Limpeza, Posto Coser, Supermercado Aurora, Camilotti Pneus, Posto Fórmula, Corsan, Banco do Brasil, BalCa, Cerfox, Afubra, Erva-Mate Rei Verde, APL de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, Emater/RS, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, AA Erva Mate e Sindimate. O evento tem entrada gratuita.

Texto: Ascom Turismate