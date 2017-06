Especialista da Unimed VTRP fará avaliação médica gratuita durante a Suinofest

É cada vez mais fácil perceber que boa alimentação e qualidade de vida andam de mãos dadas na busca por uma rotina saudável e equilibrada. Por isso, além de cuidar muito bem do paladar, os visitantes da Suinofest terão a oportunidade também de cuidar da saúde durante os dias da festa. A Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo (Unimed VTRP) oferecerá avaliações médicas gratuitas no Parque João Batista Marchese. Um médico especialista da cooperativa estará no Espaço Saúde Unimed esclarecendo as dúvidas da comunidade principalmente sobre as doenças de inverno.

Com a sequência de dias chuvosos, resfriados, gripes e alergias começam a aparecer e incomodar muita gente. No Espaço Saúde, o cirurgião e clínico Clóvis Luiz Balbinott atenderá aos visitantes, avaliando e dando dicas em busca de mais qualidade de vida.

O médico estará no local em quatro dias diferentes, e em horários específicos. Nesta sexta e sábado, ele estará no local entre as 18 horas e as 20 horas. Nos dois domingos da festa, as avaliações podem ser realizadas das 14 horas às 16 horas.

Ainda no estande, os visitantes terão à disposição o atendimento de profissionais de enfermagem do Espaço Viver Bem Unimed, que irão verificar a pressão, fazer exames de glicemia (HGT), verificar sinais vitais e calcular o Índice de Massa Corporal (IMC). No mesmo espaço, haverá distribuição de protetor solar e água.

Assim como em anos anteriores, a cooperativa médica também estará no evento com os serviços da equipe multiprofissional do SOS Unimed. A unidade móvel, que atende urgências e emergências, estará todos os dias junto ao “Espaço Saúde Unimed”, até o encerramento da feira.

#Mude1Hábito

No Espaço Saúde Unimed, os visitantes também poderão gravar vídeos contando experiências de transformações em suas vidas. A temática parte do movimento #Mude1Hábito, encabeçado pela Unimed neste ano. A campanha incentiva à adoção de práticas cada vez mais saudáveis no dia a dia, que permitam melhor qualidade de vida.

As mudanças nem sempre são fáceis, mas podem fazer muita diferença e, por isso, os vídeos com exemplos de mudanças de hábitos gravados na Suinofest vão para a internet, na plataforma Mude1Hábito (www.mude1habito.com.br). Lá você já pode encontrar outras histórias de pessoas que deram o primeiro passo para uma vida mais saudável, de forma gradual, sem sacrifícios inalcançáveis. Um passo por vez. Um hábito por vez.

Utilizar menos internet e celular, deixar o sedentarismo e começar uma atividade física, alimentar-se adequadamente, parar de procrastinar… Estes são alguns conceitos estimulados pela campanha. No site Mude1Hábito é possível ainda realizar um cadastro e fazer o acompanhamento das conquistas pessoais, ser estimulado por outros participantes e tornar-se influenciador da própria história.

Agende-se e visite o Espaço Saúde Unimed

Confira os horários em que o médico estará no estande:

– 09/06: das 18 horas às 20 horas

– 10/06: das 18 horas às 20 horas

– 11/06: das 14 horas às 16 horas

– 18/6: das 14 horas às 16 horas

Texto: Ascom Unimed VTRP