Especialização em Departamento Pessoal é tema de curso oferecido pelo Sincovat

O Sincovat, em parceria com a Fisconet, promove entre os dias 6 de abril e 20 de julho a 10ª edição do curso intensivo de Especialização em Departamento Pessoal. Com aulas nas quintas-feiras, das 19h às 22h, o treinamento terá 15 encontros e será dividido em cinco módulos. Entre os temas abordados estão legislação e rotinas trabalhistas; benefícios e obrigações previdenciárias; alterações na desoneração da folha de pagamento; e as novas orientações divulgadas pela Receita Federal para o e-Social, com discussões sobre impactos gerados nas empresas e prevenção de eventuais multas administrativas.

Ministrado pelos especialistas nas áreas trabalhista e previdenciária Ceila Mara Flores Fernandes Sandi, Rodrigo Tonetto Escobar, Daniel Pereira Nunes e Fabiano Cavalheiro do Canto, o curso acontecerá no auditório do CRCRS/Sincovat (Rua Venceslau Brás, nº 55 – Lajeado). O investimento é de R$ 1,6 mil para os profissionais associados ao Sincovat/Aescon, R$ 2,1 mil para contabilistas assinantes do Fisconet e R$ 2,4 mil para demais interessados, podendo ser parcelado em até quatro vezes. Inscrições e mais informações no sitewww.sincovat.com.br.

Texto: Ascom Sincovat