Espetáculo paulista “Os Mequetrefe” chega a Lajeado

No dia 5 de junho, a comunidade de Lajeado poderá conferir a peça teatral “Os Mequetrefe”, da Cia Parlapatões (SP). O espetáculo chega ao município pelo Circuito Nacional Palco Giratório e acontece a partir das 19h30, no Teatro CEAT (Rua Bento Gonçalves, 873). Os ingressos custam R$ 10 para comerciários e dependentes com Cartão Sesc/Senac, R$ 15 para empresários e dependentes com Cartão Sesc/Senac, R$ 20 para o público em geral. Estudantes e idosos tem direito a meia entrada. Mais informações podem ser obtidas no Sesc local (Rua Silva Jardim, 135), pelo telefone (51) 3714-2266, no site www.sesc-rs.com.br/lajeado e na página www.facebook.com/sesclajeadors.

A peça “Os Mequetrefe”, encenada por quatro palhaços que, não por acaso, se chamam Dias, traz a jornada de um longo e divertido dia. Do despertar à hora de ir dormir, os personagens revelam como a desconstrução da lógica cotidiana pode abrir espaço para outras maneiras de encarar a vida. Vivendo situações bem comuns esses cidadãos nada comuns provocam uma série de confusões tão hilárias quanto poéticas. Depois de acordar, os Dias pegam o ônibus, que irá se transformar em tudo que pode levar gente, seja navio ou trem, para simplesmente irem ao trabalho, e assim manipulam objetos de cena de maneira lúdica, sempre carregados de um humor provocativo.

Sobre o Circuito Nacional Palco Giratório: Em sua 20ª edição, o Circuito Palco Giratório é considerado o maior projeto de circulação nacional das artes cênicas. Além de entretenimento, o Palco Giratório proporciona trocas de experiências e intercâmbios entre artistas e plateia, por meio de oficinas, seminários e festivais. Saiba mais: www.sesc.com.br/palco.

Texto: Ascom Sesc Lajeado