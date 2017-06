Espetáculo “Pedro Ernesto e o humor temperado” propõe momentos de cultura e entretenimento em Encantado

O frio não espantou o público que prestigiou o espetáculo humorístico “Pedro Ernesto e o humor temperado”, na sexta-feira (09), no Parque João Batista Marchese, em Encantado. O trio composto pelos humoristas Batata Pimentão, Zé Calvi e Pedro Ernesto Denardin, levou o público a euforia com diversas piadas e histórias que destacavam os costumes e as tradições dos imigrantes alemães e italianos que se instalaram no Sul do Brasil.

Com muita interação do público, o momento de cultura e entretenimento começou às 21h30min e teve entrada gratuita. O evento teve o estímulo da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura. Conta com o patrocínio da Benoit e da Sulgás. A organização foi da Lume Eventos e do Ministério da Cultura, Governo Federal – Brasil – Ordem e Progresso.

Texto: Ascom Projeto Cultural