Estado debate desafios e oportunidades de saneamento em evento na Famurs

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) será sede do 1º Workshop Saneamento: Desafios e Oportunidades, na próxima quarta-feira (8). O evento é promovido pela entidade, em parceria com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Rio Grande do Sul (Agergs) e o governo do Estado, via secretarias de Obras, Saneamento e Habitação (SOSH) e de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

O secretário Fabiano Pereira participa da abertura do encontro e será mediador do painel ‘Saneamento e Meio Ambiente: cenário atual e políticas públicas’. “Um dos desafios do Estado é avançar na coleta e no tratamento de esgoto, algo que ocorre com a PPP da Corsan na Região Metropolitana. Saneamento se reflete na qualidade de vida, na valorização imobiliária, na preservação do meio ambiente e no conforto para as futuras gerações”, afirmou.

O conselheiro-presidente da Agergs, Alcebíades Santini, disse que a atividade culmina com a assinatura de uma carta compromisso para a promoção do saneamento no estado. “Será um documento contendo as sínteses e definindo o papel de cada um no processo. Nosso desafio é que as políticas públicas de saneamento sejam permanentes e de Estado, não apenas de um governo”, antecipou. “Estamos estudando a possibilidade de criar um comitê permanente para debater os desafios e oportunidades do setor para os próximos 20, 30, 50 anos”, completou.

A programação terá palestras sobre ‘Universalização do esgoto no estado do Rio Grande do Sul’ e ‘Perdas na área do saneamento: desafio na prestação do serviço’. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até terça-feira (7), pelo telefone 3288-8815 ou pelo e-mail agergs@agergs.rs.gov.br.

PROGRAMAÇÃO

9h – Abertura oficial

10h – Palestra magna SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE: CENÁRIO ATUAL E POLÍTICAS PÚBLICAS

Debatedores: Jeanette Lontra – diretora de Operações do Badesul; Édison Carlos – presidente do Instituto Trata Brasil

Moderador: Fabiano Pereira – secretário da SOSH

11h30 – Almoço

13h30 – UNIVERSALIZAÇÃO DO ESGOTO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Debatedores: Eduardo Barbosa Carvalho – diretor de Operações da Corsan; Daniel Martini – coordenador do Centro de Apoio e Operação de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do RS; Salmo Dias de Oliveira – presidente da Famurs; Andrea Mallmann Couto – auditora pública externa do Tribunal de Conta do Estado (TCE RS)

Moderador: Alcebíades Santini – conselheiro-presidente da Agergs

15h – Coffee Break

15h30 – PERDAS NA ÁREA DO SANEAMENTO: DESAFIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Debatedores: Jussara Kalin Pires – presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes RS); Helder Dantas – diretor da Unidade Uruguaiana da BRK Ambiental; André Braga Galvão Silveira – analista de Infraestrutura e Regulação do Ministério das Cidades

Moderador: Cleber Domingues – conselheiro da Agergs

17h – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA CARTA COMPROMISSO

Texto: Ascom RS