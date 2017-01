Estado receberá 61 ambulâncias para assistência do Samu em municípios

O Rio Grande do Sul recebe, nesta segunda-feira (9), uma frota de ambulâncias que serão destinadas a 61 municípios e utilizadas pelo Samu. A entrega será feita às 10h30min, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, em solenidade com a presença do presidente Michel Temer e do governador José Ivo Sartori. Participam também os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Ricardo Barros (Saúde) e Osmar Terra (Desenvolvimento Social). A solenidade será transmitida ao vivo pela Rádio Web Piratini.

Essas unidades fazem parte de um total de 340 ambulâncias adquiridas pelo Ministério da Saúde para serem distribuídas por todo o Brasil. Entre as 61 que ficarão no Rio Grande do Sul, sete são de suporte avançado e 54, de suporte básico.

As cidades contempladas foram escolhidas de acordo com critérios técnicos, como solicitação prévia pelo município ao Ministério da Saúde, frota de veículos com mais de 200 mil quilômetros rodados e mínimo de três anos de uso. As novas ambulâncias têm valores estimados de R$ 297 mil (suporte avançado) e R$ 150 mil (suporte básico).

Confira os municípios contemplados:

Porto Alegre RENAULT/MASTER Suporte Avançado

Bento Gonçalves RENAULT/MASTER Suporte Avançado

Carazinho RENAULT/MASTER Suporte Avançado

Lajeado RENAULT/MASTER Suporte Avançado

Novo Hamburgo RENAULT/MASTER Suporte Avançado

Palmeira das Missões RENAULT/MASTER Suporte Avançado

Taquara RENAULT/MASTER Suporte Avançado

Agudo CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Antônio Prado CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Arvorezinha CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Bom Jesus CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Candelária CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Candiota CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Canela CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Capão do Leão CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Carlos Barbosa CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Cerro Largo CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Chapada CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Constantina CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Dom Feliciano CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Dom Pedrito CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Encruzilhada do Sul CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Erechim CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Espumoso CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Esteio CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Estrela CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Farroupinha CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Feliz CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Flores da Cunha CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Garibaldi CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Gramado CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Guarani das Missões CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Itaqui CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Jaquarí CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Júlio de Castilhos CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Lagoa Vermelha CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Nova Petrópolis CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Marau CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Nova Prata CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Palmitinho CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Porto Xavier CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Redentora CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Restinga Seca CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Rio Pardo CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Ronda Alta CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Sananduva CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Santiago CITROEN/JUMPER Suporte Básico

São Francisco de Assis CITROEN/JUMPER Suporte Básico

São Luiz Gonzaga CITROEN/JUMPER Suporte Básico

São Pedro do Sul CITROEN/JUMPER Suporte Básico

São Sebastião do Caí CITROEN/JUMPER Suporte Básico

São Sepé CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Seberí CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Serafina Corrêa CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Sinimbu CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Soledade CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Taquari CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Teutônia CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Tupanciretã CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Vera Cruz CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Gravataí CITROEN/JUMPER Suporte Básico

Texto: Ascom Estado