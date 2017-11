Estandes para a 7ª ExpoRoca e 10ª Fecarpa já podem ser adquiridos

As empresas de Roca Sales interessadas em expor seus produtos na 7ª ExpoRoca e 10ª Fecarpa já podem entrar em contato com a Lume Eventos. O pré-lançamento do evento, que deu a largada para a locação dos estandes, ocorreu na noite da quinta-feira (26).

A ExpoRoca e a Fecarpa serão realizadas nos dias 09, 10 e 11 de março de 2018 nas dependências do Centro Social Urbano, em Roca Sales. O evento quer divulgar o potencial de Roca Sales, fomentar a economia local e regional, a piscicultura, e, além disso, proporcionar momentos de lazer, diversão e integração.

Conforme a presidente do evento, Marlisa Bratti, “o layout do pavilhão da Feira está totalmente reformulado, o que facilita a circulação dos visitantes e proporciona mais visibilidade aos expositores”. A presidente também destaca que as vendas fortalecem a economia e o evento como um todo, movimentando o município, promovendo o turismo e ampliando os conhecimentos na área da piscicultura.

Conforme a presidente da CIC Roca Sales, Grasiele Cofferri, os associados da entidade serão beneficiados com desconto para a locação de estandes. Além disso, os organizadores oferecem outra importante vantagem: o pagamento poderá ser realizado em até quatro vezes, através de boleto bancário. Até o dia 24 de novembro de 2017, a prioridade será para empresas associadas e empresas locais. Depois desta data será permitida a locação das demais empresas interessadas.

Para conhecer todas as vantagens, os interessados podem entrar em contato com Ivan Fernandes, da Lume Eventos, através do telefone (51) 3751 2000 ou pelo e-mail comercial@lumeeventosrs.com.br. A 7ª ExpoRoca e 10ª Fecarpa são realizadas pela Prefeitura Municipal de Roca Sales juntamente com a CIC Roca Sales. A organização é da Lume Eventos.

Texto: Ascom 7ª ExpoRoca e 10ª Fecarpa