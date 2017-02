Estrela elege sua corte para o Carnaval 2017

Na tarde de sábado (4), na sede da Associação de Moradores do Bairro Imigrantes, foi realizado a escolha da Rainha, Princesa e Madrinha da Bateria do Carnaval 2017 de Estrela. O concurso foi realizado pelo Bloco Renascer do Samba e contou com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secultur).

As candidatas eleitas pelo júri foram avaliadas nos quesitos simpatia, postura, beleza e samba no pé. Ganhou a coroa de Rainha do Carnaval, Rose dos Santos de 20 anos, moradora do bairro das Indústrias, o título de Princesa ficou com Ketlin Ribeiro de 17 anos, do bairro Nova Morada e se tornou Rainha da Bateria do Bloco a moradora do bairro Boa União, Andiara Rodrigues da Silva, de 21 anos.

Já na categoria mirim foi eleita Rainha, Mariana Souza Dorneles, de 10 anos, moradora do bairro Imigrantes, como Princesa, Jamile Rodrigues Ribeiro, de 11 anos, também do bairro Imigrantes e Simpatia, Raine Menezes de 11 anos, moradora do bairro dos Estados.

Prestigiaram o evento o secretário de Cultura e Turismo, Marcelo Braun e o Presidente do Bloco Renascer do Samba Ataíde Boa Vista. Conforme o secretário, o Carnaval 2017, que será realizado dia 4 de março, no Calçadão, a expectativa é atrair um público de cinco mil pessoas de todo o Vale do Taquari.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Estrela

Foto: Airton Engster dos Santos