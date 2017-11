Estrela lança Natal 2017

Na manhã da segunda-feira (06) houve o lançamento do Natal em Estrela 2017. No evento, realizado no Salão Nobre da prefeitura, foram apresentadas a programação, as campanhas publicitárias e as plataformas digitais da festa natalina, entre elas um inédito aplicativo que servirá de guia aos visitantes. Nesta terça-feira, às 16h, também no Salão Nobre, ocorrerá o lançamento da Jornada dos Três Reis, a programação do Natal regional que envolverá, além das atrações em Estrela, os municípios de Colinas, Bom Retiro do Sul e Imigrante.

Além de toda a imprensa regional, marcaram presença o prefeito e o vice de Estrela, Rafael Mallmann e Valmor Griebeler, também secretários municipais, o presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), Rafael Fontana, e demais convidados. A apresentação das atrações do Natal em Estrela ficou a cargo da primeira-dama, Carine Schwingel. “O foco do nosso Natal são as pessoas, as famílias, muitas das quais antes saiam daqui, da nossa cidade, para ir a outras em busca de atrações, e agora não precisam mais, ou mesmo aquelas que não tinham acesso de forma alguma a um mundo encantado do Natal, e agora têm”, destaca. “E isso traz desenvolvimento turístico, econômico, para nossas empresas, município, além de uma valorização do que é nosso, inclusive o orgulho estrelense, além de ser um reforço da fé, espiritualidade de todos.”

Carine Schwingel ressaltou ainda a importância do trabalho solidário, que ainda é necessário no barracão para a finalização dos enfeites natalinos, como também dos essenciais investimentos por parte do empresariado. “É importante frisar, pois muitos ainda confundem um pouco as coisas, que o Governo de Estrela não é um apoiador do evento, assim como Câmara de Vereadores, Cacis e o empresariado em geral, mas que ainda é necessário mais investimentos para termos uma festa ainda mais marcante. E eles seguem bem-vindos.” O vice-prefeito Valmor Griebeler completou. “E o Natal de Estrela já é uma referência para muitos no Estado, mas um trabalho que ainda está sendo construído com muito esforço.”

Programação

Na programação geral, um dos diferenciais da edição 2017 é que ocorrerão shows diários no Parque Princesa do Vale entre os dias 24/11 e 27/12, tanto no palco central como em um palco flutuante no lago, assim como os shows nacionais, entre eles Ira, Alemão Ronaldo, os Fagundes, Duca Leindecker e Ospa. No Parque, além da Praça de Alimentação ampliada em relação a do ano passado, ocorrerá diariamente o show “A magia das águas: luz, movimento e fogo” e a presença do Papai Noel. Também será possível realizar os tradicionais passeios de Smelito (embarque e desembarque na Praça Menna Barreto) e também de “bicicleta-trenó”, esta uma das novidades do ano. Foram ressaltados ainda os novos enfeites natalinos na cidade, entre eles um túnel de luz no Calçadão de Estrela, muito confeccionados com materiais recicláveis.

Aplicativo

Um dos destaques da coletiva ficou para a apresentação do aplicativo Natal em Estrela. Este servirá como uma espécie de guia gastronômico e de acesso a serviços para os visitantes do município. O aplicativo poderá ser baixado gratuitamente e trará informações sobre atendimento em diversas áreas, como transporte, saúde e segurança pública – com telefones úteis para os visitantes – horários de ônibus, pontos de táxi e hospedagem. Tendo como destaque a gastronomia, permitirá acesso a dados sobre os restaurantes, bares e lanchonetes.



PROGRAMAÇÃO NATAL EM ESTRELA

24/11 Sexta-feira

19h Linck

20h Cerimônia de Abertura

20h30 1° Sorteio da Estrela Premiada

21h Chegada do Papai Noel

21h30 Espetáculo de Circo e Teatro – A Espera de Um Natal

22h Wilceu Pause & Banda

Animação Rádio Sorriso

Local: Parque Princesa do Vale

25/11 Sábado

21h15 PALCO FLUTUANTE

Tenor Vitor Delazeri e saxofonista Gustavo Carvalho

Local: Parque Princesa do Vale

26/11 Domingo

16h Encontro de Bandas e Orquestras do Vale Musikanten Treffen

(Estrela / Encantado / Bom Retiro / Travesseiro)

20h Grupo de Danças Folclóricas Alemãs

21h Lucas Brolese & Vocal em Cena

Local: Parque Princesa do Vale

27/11 Segunda-feira

20h Caminhada pela Vida – parceria com o Instituto do Câncer Infantil

Local: Parque Princesa do Vale

28/11 Terça-feira

20h Natal das Crianças (Escolas de Ed. Infantil)

Local: Parque Princesa do Vale

29/11 Quarta-feira

21h15 PALCO FLUTUANTE

Tenor Vitor Delazeri e saxofonista Gustavo Carvalho

Local: Parque Princesa do Vale

30/11 Quinta-feira

21h Espetáculo de Danças – O Mundo que eu vi

21h30 Espetáculo de Circo – A Espera de Um Natal

Local: Parque Princesa do Vale

01/12 Sexta-feira

20h Espetáculo Infantil PararáTimbúm

21h Show Circense – Natal dos 4 Elementos

21h30 Grupo Tholl – No Natal Daquele Ano

Local: Parque Princesa do Vale

02/12 Sábado

18h Coral Filhas de Jerusalém / Exército Filhas de Jerusalém

18h15 Banda da Rosa de Sarom

19h Banda Evangelho Quadrangular

19h45 Banda Cristo Vive

20h30 Conjunto Salmos

21h15 Cantora Thais Avila

22h Coral Kemuel

Local: Parque Princesa do Vale

03/12 Domingo

10h Arte na Escadaria

Local: Escadaria da Polar

18h Grupo Instrumental EEEB Vidal de Negreiros

19h Sam Jazz Trio

20h About Owls & Folks

21h Orquestra do Colégio Martin Luther

Local: Parque Princesa do Vale

04/12 Segunda-feira

20h Natal das Crianças (Escolas de Ed. Infantil)

Local: Parque Princesa do Vale

05/12 Terça-feira

20h Culto Ecumênico

Participação: Igrejas Católica e Luterana

20h30 OSPA – Orquestra Sinfônica de Porto Alegre

Local: Parque Princesa do Vale

06/12 Quarta-feira

18h30 Natal do Casarão na Marechal

Exposição, desfile e show

Local: Casarão Vitallita Clínica Integrada

21h Janelas de Natal

Local: Em frente à Secretaria de Educação

07/12 Quinta-feira

21h Espetáculos de Teatro do Espaço da Arte

21h30 Espetáculo de Circo – A Espera de Um Natal

Local: Parque Princesa do Vale

8 a 10/12

10h Feira de Artesanato de Natal

Obs.: dias 8 e 9 – 10h às 20h. Dia 10 – 10h às 18h

Local: Ginásio do Colégio Santo Antônio

08/12 Sexta-feira

13h30 Festa de Encerramento do Gracie

19h Destaques Esportivos – SMEL

19h30 Raul Seixas – Cover

21h Bico Fino FINO Brothers Band

Local: Parque Princesa do Vale

09/12 Sábado

19h Balaio de Gato

20h Liverpool

21h Mr. Klank

Local: Parque Princesa do Vale

10/12 Domingo

8h às 17h – 3° Encontro de Opalas & Caravans de Estrela e 1º Estrela Car Classics

12h Ramires – Tributo a Ramones

14h Tchê Rock

15h Rebobinados

16h Banda Apple

17h30 Zangaia

18h30 Os Legionários

19h30 IRA!

20h Passeio Ciclístico de Natal – SMEL

Local: Parque Princesa do Vale

20h30 Show de Patinação Artistica Soges

Local: Ginásio da Soges

12/12 Terça-feira

20h Natal das Crianças (Escolas de Ed. Infantil)

Local: Parque Princesa do Vale

13/12 Quarta-feira

18h30 Natal do Casarão na Marechal

Exposição, desfile e show

Local: Casarão Vitallita Clínica Integrada

20h Concerto Natalino – Orquestra Jovem do SESI

Local: Igreja Matriz Santo Antônio

21h15 PALCO FLUTUANTE

Tenor Vitor Delazeri e saxofonista Gustavo Carvalho

Local: Parque Princesa do Vale

14/12 Quinta-feira

21h Espetáculo de Dança – O Mundo que eu vi

21h30 Espetáculo de Circo – A Espera de Um Natal

Local: Parque Princesa do Vale

15/12 Sexta-feira

19h Natal Encantado

20h Dorsia

21h Duca Leindecker & Banda

Animação Rádio Stúdio FM

Local: Parque Princesa do Vale

16/12 Sábado

20h 13° Concerto de Natal

Coro da Comunidade Evangélica de Estrela

Coro de Estrela / Coro da Oase / Grupo Allegro

Local: Igreja Evangélica Luterana

19h Orquestra Big Band do SESI

20h Dionatã Severo e Banda Sertaneja

21h Cássio Santos e Gang Sertaneja

Local: Parque Princesa do Vale

17/12 Domingo

20h 13° – Concerto de Natal

Coro da Comunidade Evangélica de Estrela

Coro de Estrela / Coro da Oase / Grupo Allegro

Local: Igreja Evangélica Luterana

20h Domingo Cultural

Local: Câmara de Vereadores de Estrela

19/12 Terça-feira

19h30 Noite Natalina da Emef Pedro Jorge Schmidt

Local: Distrito de Delfina (Ginásio da Comunidade)

20h Natal das Crianças (Escolas de Ed. Infantil)

Local: Parque Princesa do Vale

20/12 Quarta-feira

18h30 Natal do Casarão na Marechal

Exposição, desfile e show

Local: Casarão Vitallita Clínica Integrada

21h15 PALCO FLUTUANTE

Tenor Vitor Delazeri e saxofonista Gustavo Carvalho

Local: Parque Princesa do Vale

21/12 Quinta-feira

21h Espetáculos de Teatro do Espaço da Arte

Local: Parque Princesa do Vale

22/12 Sexta-feira

20H Família Cowboy Olá

21h Festival Kids

Local: Parque Princesa do Vale

23/12 Sábado

20h30 Apresentação da Banda de Estrela com presença do Papai Noel

Local: Centro de Estrela

21h Espetáculo de Circo e Teatro – A Espera de Um Natal

Local: Parque Princesa do Vale

25/12 Segunda-feira

19h Lucas Piccinini & Tiago Kirst

20h Jornada dos Três Reis

Encenação do Nascimento do Menino Jesus

21h Os Fagundes

Local: Parque Princesa do Vale

26/12 Terça-feira

21h15 PALCO FLUTUANTE

Pratas da Casa

Local: Parque Princesa do Vale

27/12 Quarta-feira

19h30 Os Lupulados

20h30 2° Sorteio da Estrela Premiada

21h Alemão Ronaldo e Banda

Animação Rádio AM 820

Local: Parque Princesa do Vale

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Papai Noel – Diariamente a partir das 20h no Parque Princesa do Vale

Show A magia das águas – luz, movimento e fogo

Diariamente às 21h e 22h

Praça de alimentação – Diariamente

Bicicleta Trenó – Espaço Luz

Quarta-feira a domingo, das 19h30min às 23h

No Parque Princesa do Vale

R$ 4 por pessoa

Passeio de Smelito – embarque e desembarque na Praça Menna Barreto

Das 20h às 22h30min

Aplicativo: Natal em Estrela

Plataformas digitais:

www.natalestrela.com.br

facebook.com/natalemestrela

twitter.com/NatalEmEstrela

instagram.com/natal_estrela

Natal Regional – Jornada dos Três Reis

2/12 – Bom Retiro do Sul (Parque Por do Sol)

9/12 – Imigrante (Convento Franciscano São Boaventura)

16/12 – Colinas (Praça de Colinas)

25/12 – Estrela (Parque Princesa do Vale)

Texto: Ascom Estrela