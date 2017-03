Estrela Multifeira amplia em 60% o espaço para exposição do setor primário

Com uma produção de 45 milhões de litros de leite em 2016 e ocupando importante posição no ranking das maiores bacias leiteiras do Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Estrela tem no setor primário significativo destaque.

O gado leiteiro, juntamente com suínos e frangos, representa o carro-chefe da produção agropecuária e impressiona pelo volume e qualidade ofertada ao mercado, sendo que os três setores respondem por cerca de 25% da economia municipal. E para demonstrar e valorizar as riquezas do município e da região, a Estrela Multifeira anuncia mais uma novidade: a ampliação do espaço destinado à exposição de animais, com um aumento de 60% em relação à edição anterior.

De acordo com o secretário de Agricultura do município, José Adão Braun, o aumento da área surgiu da necessidade de ampliação no espaço para circulação de pessoas e do interesse em explorar ainda mais os pontos fortes de Estrela, incrementando, sobretudo, o número de animais em exibição. Ele ressalta que a dinâmica de ocupação do local ainda não foi definida, mas que o planejamento acontecerá em breve, com a parceria da comissão organizadora da feira.

Como o local estará maior, será elaborada uma nova planta e determinada a distribuição dos expositores. Os planos para o novo espaço incluem, além de gado leiteiro, ovinos, caprinos e coelhos, a exposição de aves ornamentais e incrementos na área da piscicultura, principalmente em relação ao pescado comercial. Também haverá espaços para mostra de equipamentos, maquinários e tecnologias. Para o secretário, a última edição da exposição foi um sucesso e participar dela representa um estímulo para o setor que é tão importante no município. “Fica a responsabilidade de buscar algo a mais e fazer coisas diferentes da outra edição. Queremos ter certeza de que a agricultura e a pecuária estarão devidamente representadas”, afirma.

A Estrela Multifeira 2017 acontece entre os dias 6 e 10 de setembro, no Porto de Estrela, reunindo o que a região tem de melhor na indústria, comércio, serviços, agronegócio e agroindústrias. O evento é uma realização da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços (Cacis), em parceria com a Prefeitura de Estrela e Câmara de Vereadores, e promete ser grande, moderno e repleto de inovações. A feira conta ainda com o patrocínio confirmado de Sicredi e Conpasul e tem a organização de Lume Eventos.

Texto: Ascom Estrela Multifeira