Estrela promove Stand Up Paddle no dia 21

As pessoas que quiserem se familiarizar com a o Stand Up Paddle terão uma ótima oportunidade no próximo dia 21 de janeiro. Nessa data será realizada a Clínica Stand Up Paddle (supday), a partir das 17h30min, junto à escadaria, no Rio Taquari, em Estrela, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel). Conforme o instrutor Chiquinho Oliveira, que vai coordenar a programação, a atividade é gratuita e aberta ao público em geral, a partir dos 8 anos. Servirá também como preparação para competição amadora deste esporte, que vai ocorrer no dia 19 de fevereiro em Estrela, envolvendo praticantes do município e da região.

O Stand Up Paddle é um esporte aquático – uma variante do surf – no qual o praticante, em pé numa prancha, usa um remo para se mover através da água. Conforme Chiquinho, é bom para trabalhar força, equilíbrio e coordenação motora dos principais grupos musculares do corpo. Além disso, proporciona um contato direto com a natureza. Os participantes da clínica, no próximo dia 21, poderão praticar este esporte e contemplar a beleza do Rio Taquari junto à escadaria, que é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade.

Conforme Chiquinho, serão fornecidas pranchas e haverá todo material de segurança necessário para as pessoas que participarem. Quem quiser mais informações pode fazer contato com o instrutor pelo telefone (51) 981309622 ou na Smel, telefone (51) 3981-1046.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Estrela