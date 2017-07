Estrela realiza Brechó Solidário no próximo sábado

O Governo de Estrela, por meio do Gabinete da Primeira-Dama, e o Lions Clube promovem, neste sábado (08), mais uma edição do Brechó Solidário. Móveis, eletrodomésticos e utensílios em bom estado poderão ser adquiridos a preços acessíveis, cuja renda será revertida a entidades assistenciais do município. O brechó será realizado na Rua 13 de Maio, junto à Praça Menna Barreto, no horário das 9h às 12h.

A iniciativa, além de colaborar com a população com menor poder aquisitivo e com as entidades assistenciais, também procura enfatizar a cultura da reutilização, evitando um futuro descarte inadequado destes materiais.

Texto: Ascom Estrela