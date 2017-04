Estrela se enfeita para celebrar a Páscoa

Coelhos, ovos, cenouras e outros enfeites que remetem à Páscoa ornamentam a cidade de Estrela, envolvendo a população nesta festividade religiosa. A Praça Menna Barreto ganhou decoração especial, com dezenas de coelhos e cenouras. A casa do coelho é uma das atrações do local, que recebeu ainda um ovo gigante, que chama atenção de crianças e adultos. O pequeno Cauã Fischer, de 3 anos, estava fascinado com os coelhos e já fez seu pedido para o “coelhinho da Páscoa”. Enquanto mostrava os enfeites na praça, revelou: “Quero um ovo com um trenzinho”.

O calçadão da Rua Fernando Abott, também está decorado para a comemoração. Ao longo de duas quadras, painéis vão revelando a letra de uma das músicas tradicionais e populares, alusivas à data, o “Coelhinho da Páscoa”.

O trabalho de decoração envolveu Governo Municipal e voluntários, como os estudantes do Grêmio Estudantil da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leo Joas, do Bairro das Indústrias. O Gabinete da Primeira-Dama e as secretarias da Cultura e Turismo, de Obras Públicas e da Educação se envolveram neste trabalho, que além de embelezar a cidade, também visa despertar na comunidade o verdadeiro espírito da Páscoa.

Texto: Ascom Estrela