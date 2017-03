Estrela sedia 19º Encontro Regional das Trabalhadoras Rurais

O município de Estrela sedia, nesta quarta-feira (08), o 19º Encontro Regional das Trabalhadoras Rurais, com ato de mobilização, cujo tema é a reforma da previdência. A programação se inicia às 9h30min, com concentração das caravanas na Praça Menna Barreto, no centro da cidade. No local haverá manifestações de lideranças regionais, diretores da Fetag, de dirigentes dos sindicatos e autoridades convidadas, e entrega de documentos para a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banrisul, além de distribuição de folhetos.

As 10h45min está prevista a saída, em caminhada, pelas ruas do Centro em direção ao Centro Comunitário Cristo Rei, com participação das caravanas municipais, máquinas com equipamentos agrícolas e veículos. No local do encontro haverá momento ecumênico, seguido de almoço. Às 14h vai haver reflexão e pronunciamentos e a partir das 14h30min, atividades livres com animação musical.

Conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Estrela, Rogério Heemann, representações de 28 municípios da região devem participar do encontro. A promoção e organização são da Regional Sindical do Vale do Taquari, através dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais e Comissão Regional das Mulheres Trabalhadoras Rurais, com apoio da Emater/RS-Ascar, Administrações Municipais, Câmara de Vereadores e sindicatos de trabalhadores urbanos. O evento faz parte da programação oficial do XI Multimulher que se estende até 24 de março.

Texto: Ascom Estrela