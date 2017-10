Estrela sedia Encontro Regional de Oficinas Terapêuticas

O 5º Encontro Regional de Oficinas Terapêuticas, promovido pelo Governo de Estrela, através da Secretaria da Saúde, e pelo Fórum Regional de Saúde Mental, da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, ocorre no dia 10 de outubro, em Estrela. Será na sede social da Sociedade Ginástica (Soges), localizada na Rua Tiradentes, 318, Centro, em Estrela.

A programação começa às 8h30min, com recepção aos participantes. Às 9h haverá apresentação do Coral do Centro de Atendimento Psicossocial (Caps) de Estrela e em seguida a abertura oficial, com a presença de autoridades. “Arteterapia: a criatividade como fonte de saúde e novas possibilidades de vida” é o tema da primeira palestra do dia, a ser ministrada pela terapeuta ocupacional Ana Cristina Nunes, do Caps de Tramandaí.

Às 11h30min haverá intervalo para almoço e os trabalhos serão retomados às 13h, quando haverá vivência com mandalas, com a confecção de mandalas coletivas pelos participantes, divididos em 16 grupos. Serão facilitadores o arquiteto, escritor e instrutor de meditação Jeferson Queiroz e a terapeuta holística, mestre em reiki e proprietária do TAO – Terapias Integradas, Rúbia Meinertz.

O encontro é destinado aos profissionais de oficinas terapêuticas da Atenção Básica e dos Caps do Vale do Taquari e está com inscrições encerradas. Em torno de 200 pessoas – entre psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, oficineiros e outros – participam do evento. Estrela terá a presença dos profissionais que coordenam as oficinas terapêuticas do ESF Imigrantes e Minhos e do Caps.

