Estrela sedia encontro regional para qualificação da gestão ambiental

Com apoio da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) e do Governo de Estrela, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, será realizado, no dia 4 de abril, o Encontro para Qualificação da Gestão Ambiental Municipal – Resolução Consema Sobre Impacto Local. O evento, gratuito, destina-se a técnicos das prefeituras da região e demais interessados. Durante todo o dia serão discutidos temas como a política estadual e municipal do meio ambiente, convênio da Mata Atlântica e Política Florestal, Planos Municipais da Mata Atlântica, Zoneamento Ecológico Econômico, Política Estadual de Resíduos Sólidos, entre outros.

O encontro será no auditório da Faculdade La Salle, das 8h30min às 17h30min, numa promoção da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Fepam. Tem ainda apoio da Famurs, Confederação Nacional de Municípios e Faculdade La Salle. Conforme o secretário do Meio Ambiente de Estrela, Hilário Eidelwein, na ocasião também será formada uma comissão que vai trabalhar na formatação de uma proposta de consórcio regional para a constituição de uma Unidade Centralizadora de Resíduos Sólidos no Vale do Taquari.

Eidelwein, que é o representante da região no Conselho dos Dirigentes Municipais do Meio Ambiente da Famurs, diz que outra questão importante a ser discutida se refere aos Planos Municipais da Mata Atlântica, que têm que ser elaborados num prazo de até quatro anos. “Nossa intenção é estudar a viabilidade de um plano regional”, adianta o secretário. Segundo ele, todas as prefeituras devem ter este instrumento, sob pena de serem impedidas – as que podem autorizar licenciamentos em âmbito local – de renovar convênios com a Sema.

Texto: Ascom Estrela