Estrela sedia etapa da Copa União de Stand Up Paddle

O município de Estrela sedia, neste sábado (18.02), o 1º Sup Festival Estrela, válido pela 1ª etapa da Copa União Stand Up Paddle do Rio Grande do Sul. Em torno de 80 remadores de todo o estado são esperados para a competição, que vai reunir atletas profissionais e amadores de todas as idades. O festival ocorre junto à escadaria do Rio Taquari, no centro da cidade, e se inicia às 10h, com a distribuição dos kits aos participantes. Às 10h30min está programada uma limpeza nas margens do rio, com o recolhimento de lixo, somente com pranchas de stand up.

As provas começam às 15h, com disputas em seis categorias, naipes masculino e feminino: kids (atletas de 8 a 12 anos de idade), com percurso de 500 metros; Sub 16 (13 a 16 anos), também com percurso de 500 metros; iniciantes (idade livre), com 1.500 metros; fun race, nas categorias master (40 a 50 anos) e super master (acima de 50 anos), com percurso de 3.000 metros; race amador, nas categorias open (idade livre), master (40 a 50 anos) e super master (acima de 50 anos), com percurso de 4.500 metros, e por fim a categoria race pró-elite, para profissionais, que vão disputar uma prova com 7.500 metros.

Conforme o instrutor Chiquinho Oliveira, as inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (17.02), pelo face Sup Festival Estrela ou pelo telefone (51) 98130-9622. Haverá medalhas de participação para todos os competidores e aos vencedores das categorias. Para a elite serão distribuídos R$ 2 mil em prêmios, masculino e feminino, sendo R$ 500 para o primeiro colocado, R$ 300 para o segundo e R$ 200 para o terceiro lugar.

O evento, que faz parte da programação do Viva Verão 2017, é organizado por Chiquinho Oliveira Sup Team e pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) de Estrela.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Estrela

Foto: Bruna Nunes Braun