Etapa Atletismo marca abertura oficial das Olimpíadas Estudantis

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Princesa Isabel, de Rui Barbosa, sediou a abertura oficial das Olimpíadas Estudantis 2017, na manhã da quarta-feira (03), com a etapa Atletismo. A competição seguiu durante o dia, envolvendo cerca de 300 alunos da rede municipal na disputa de salto à distância, corrida de 75 metros, arremesso de peso e pelota, nas categorias Pré-Mirim, Mirim e Infantil.

Entre os participantes estavam os amigos João (11 anos), Arthur (11), Samuel (11), Adriano (10), Pedro (9) e Wendell (9), todos alunos da EMEF Barra do Forqueta. Enquanto esperavam sua vez de competir, incentivavam outros colegas e amigos da escola, que disputavam o salto em distância na categoria Pré-Mirim. “O mais legal de participar (das Olimpíadas) é rever amigos de outras escolas e a emoção de competir”, afirmam.

As Olimpíadas Estudantis são realizadas anualmente envolvendo alunos das redes municipal, estadual e particular de ensino. O principal objetivo é integrar os estudantes do ensino fundamental em atividades desportivas, incentivando o trabalho em equipe, espírito competitivo, hábitos saudáveis e disciplina. Os atletas vencedores recebem medalhas de premiação até o quarto lugar. Durante o ano a competição segue com etapas de Handebol, Jogos Inteligentes, Futsal, Voleibol e Mini Volei. (Confira quadro abaixo). A promoção é da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Departamento de Esportes, com apoio dos professores de Educação Física e diretoras das escolas participantes.

Confira datas e modalidades das próximas etapas:

DIA LOCAL MODALIDADE CATEGORIA 1º de junho Ginásio do Aimoré Handebol Mirim 2 de junho Ginásio do Aimoré Handebol Infantil 6 de julho Ginásio da Barra Jogos Inteligentes Pré-Mirim, Mirim e Infantil 28 de agosto BJ/SM e Paroquial Futsal Infantil e Mirim 29 de agosto BJ/SM e Paroquial Futsal Pré-Mirim, Mirim e Infantil 23 de outubro BJ/SM e Paroquial Voleibol Infantil 24 de outubro BJ/SM e Paroquial Voleibol Mirim 17 de novembro BJ/SM Mini Vôlei Pré-Mirim

Texto: Ascom Arroio do Meio