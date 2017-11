Evento em Forquetinha apresenta resultados do trabalho de gestão em propriedades rurais

Como parte da programação da Forquetinha Expofest, a Emater/RS-Ascar realizou no sábado (04), no auditório do parque de exposições Christoph Bauer, em Forquetinha, um evento com o objetivo de apresentar os resultados até então alcançados pelo programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR) do Governo do Estado.

Na ocasião, o supervisor da Emater/RS-Ascar Cezar Burille ministrou palestra sobre o tema, ressaltando a importância de fazer gestão com base em informações concretas e de acordo com cada realidade. “Condição que certamente servirá para uma adequada tomada de decisão a respeito do futuro da propriedade rural”, ressaltou reforçando a importância de pensar no gerenciamento das atividades de forma profissional.

Burille também lembrou o fato de que a gestão prescinde um conjunto de anotações, de cálculos, de informações e de análises que trarão respostas para um melhor resultado econômico e mais viável para os agricultores. “Conceitos como os de renda bruta, de receita, de despesa, de custos, que podem ser variáveis ou fixos, de margem bruta e de lucro, devem estar sempre presentes por meio de planilhas e anotações”, enfatizou.

Após a palestra, o engenheiro agrônomo da Emater/RS-Ascar de Dois Lajeados, Fábio Balerini, apresentou experiência sobre a família Faciochi, da localidade de Fernando Abott, que, em apenas três anos, viu a produção de seu rebanho dobrar, saltando dos 150 litros de leite diários, com 10 vacas em lactação, para os 330 litros ao dia, com 15 animais em lactação. “Isto foi resultado de um diagnóstico e de um planejamento bem realizados com a família e que tinham o objetivo de profissionalizar as atividades”, comentou Balerini.

Para o agricultor Daniel Faciochi, a gestão da propriedade permitiu olhá-la de forma mais ampla com a atenção para ações diversas que envolveram o aumento da oferta de pastagem, da qualidade da silagem, da adequação das instalações e do controle dos parâmetros de qualidade do leite. “Foi um processo construído com o apoio da assistência técnica, a partir da execução de uma série de atividades planejadas”, enfatizou Faciochi.

Para o gerente regional da Emater/RS-Ascar, Marcelo Brandoli, trabalhar a gestão em uma propriedade não envolve pensar apenas em aumento de renda e sim a forma como olhamos para cada realidade, levando-se em conta também os pontos de vista social e ambiental. “No Estado, 40 mil famílias estão participando desta política pública que promoverá racionalização da mão de obra, incorporação de mudanças tecnológicas, acesso a bens e serviços e aumento da qualidade de vida”, ponderou Brandoli.

Na atividade do último sábado também estiveram presentes outras autoridades, como o prefeito de Forquetinha, Paulo Grunewald, o supervisor da Emater/RS-Ascar, João Caíno e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), Lauro Baum. A quinta edição da Forquetinha Expofest encerrou no último domingo (05). A feira comercial, industrial e agroindustrial visa a incentivar a economia, oportunizar negócios e proporcionar momentos de lazer, de entretenimento e de integração.

Texto: Ascom Emater