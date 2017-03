Evento em homenagem ao Dia da Mulher será dia 29 de março

Imigrante irá realizar um encontro em homenagem às mulheres imigrantenses no dia 29 de março. O evento, que é alusivo ao Dia Internacional da Mulher, será no Piquete Bate Casco (Galpão do Lumi), com início às 13 horas. Haverá palestra motivacional, sorteios de cortes de cabelo, maquiagem e brindes, além de outras atividades. Também haverá um coquetel e roda de chimarrão. As participantes poderão trazer cuia e térmica, pois uma ervateira fornecerá erva e água quente.

Será disponibilizado transporte para as interessadas em participar. Informações sobre o horário de saída e roteiro podem ser obtidas no Centro de Referência da Assistência Social- CRAS ou pelo telefone (51) 3754 1220, em horário de expediente. O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social por meio do CRAS, em parceria com a Emater e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Imigrante.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Imigrante