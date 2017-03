Evento em Muçum marca Dia Internacional da Mulher

O Salão Comunitário da Linha 28 de Setembro, em Muçum, recebeu um público de mais de 150 pessoas no domingo (12) para o evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher – celebrado na quarta-feira (08). Organizada pelo Clube de Mães Laços de Amizade – com o apoio da Emater/RS-Ascar e da Secretaria da Assistência Social, Cultura, Turismo e Desportos – a atividade contou com palestras motivacionais sobre autoestima da mulher, além de almoço comunitário, sorteio de brindes e reunião dançante.

Ainda que seja um dia de mobilização para as mulheres, o técnico agrícola da Emater/RS-Ascar, Jairo Bellini, salienta que a data também é de homenagem para elas, sendo um dos objetivos do encontro a troca de experiências entre as participantes, o intercâmbio de ideias e os momentos de descontração. “O evento nestes moldes ocorre desde 2010 e costuma reunir integrantes dos oito clubes de mães do município”, salienta Bellini.

Diversas autoridades estiveram presentes no encontro, entre elas o prefeito de Muçum, Lourival Seixas, e o gerente regional da Emater/RS-Ascar, Marcelo Brandoli. Para Brandoli, o dia é de reflexão a respeito das conquistas das mulheres nas áreas social, política e civil, sendo importante celebrar os avanços, mas sem ignorar a importância da luta permanente por direitos iguais entre os gêneros. “Este é um tema muito atual e que deve estar sempre presente nos debates”, analisa.

Durante o mês de março diversos municípios do Vale do Taquari realizam ações relativas ao Dia Internacional da Mulher. As atividades são organizadas por diversas entidades – estando entre elas a Emater/RS-Ascar, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag/RS), o STR e as prefeituras. Na região, estão ocorrendo encontros, palestras, mesas redondas, excursões e outras homenagens em Anta Gorda, Arvorezinha, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Fazenda Vilanova, Imigrante, Paverama, Poço das Antas, Pouso Novo, Progresso, Putinga, Relvado, Roca Sales e Teutônia. Todas as informações a respeito podem ser obtidas nos escritórios da Emater/RS-Ascar de cada município.

Texto: Ascom Emater