Evento marcará comemorações dos 35 anos do Sicredi Região dos Vales

O ano está sendo de comemorações para o Sicredi Região dos Vales. Em 2017, a instituição financeira cooperativa completa seus 35 anos de atuação regional e, para marcar a data e celebrar com os associados, o Sicredi promoverá, na tarde do dia 2 de julho, no Parque João Batista Marchese, em Encantado, o evento comemorativo ao aniversário.

Com início previsto para as 15h, a programação contará com os shows musicais de Luiz Marenco e João Luiz Corrêa. Na tarde também será realizado o sorteio da Promoção Aniversário Premiado Sicredi, em que serão conhecidos os ganhadores dos 21 automóveis zero quilômetro (Onix 1.0). Os primeiros prêmios da Promoção já foram sorteados, nos meses de janeiro e fevereiro, durante o processo assemblear, quando foram distribuídos 21 Smart TVs e 21 Notebooks.

Ao longo das suas três décadas e meia de história, o interesse pela comunidade e pelo desenvolvimento da região sempre esteve presente na essência do Sicredi e comemorar os seus 35 anos junto aos associados marca um importante momento para a instituição financeira cooperativa.

“O lançamento da Promoção Aniversário Premiado Sicredi, a maior promoção de nossa história, a inauguração da nossa nova sede em Encantado e agora o evento de comemoração no dia 2 de julho marcarão os 35 anos de nossa Cooperativa”, afirma o presidente Ricardo Cé.

Destinado aos associados do Sicredi Região dos Vales, os ingressos para o evento deverão ser retirados até o dia 28 de junho nas agências do Sicredi nos municípios de Encantado, Guaporé, Ilópolis, São Valentim do Sul, Roca Sales, Coqueiro Baixo, Anta Gorda, Dois Lajeados, Nova Bréscia, Relvado, Capitão, Muçum, Arroio do Meio, Vespasiano Corrêa, Putinga, União da Serra, Vista Alegre do Prata e Doutor Ricardo.

O evento comemorativo aos 35 anos finaliza a Promoção Aniversário Premiado, a maior da história do Sicredi Região dos Vales, que foi lançada em julho do ano passado com o objetivo de celebrar e valorizar a parceria dos associados. No total, serão 63 prêmios entregues, totalizando mais de R$ 800 mil em premiação.

Texto: Ascom Sicredi