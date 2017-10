Evento na praça homenageia as crianças

Homenagear as crianças e proporcionar momentos de lazer e integração à comunidade. É com esse objetivo que o governo municipal promoveu o Dia das Crianças na Praça no domingo, dia 8. Centenas de pessoas prestigiaram o evento.

Uma das atrações foi o show de “Vanessa Salin Personagens Infantis”, que apresentou a peça “Vivendo em Encanto”. De maneira interativa, os personagens interpretaram histórias emocionantes e encantadoras dos contos de Fada.

Também teve feira de produtos coloniais e artesanato, tenda da Liga Santa-clarense de Combate ao Câncer, livraria Casa do Estudante, música ao vivo e brinquedos infláveis.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul