Evento que marca a Abertura da Colheita da Uva tem data definida

A fim de definir a data de início e questões relativas à Abertura da Colheita da Uva de Muçum, foi realizada uma reunião na manhã da segunda-feira (06), na sede da Emater de Muçum. A atividade envolveu a Administração Municipal e a empresa de assistência técnica e extensão rural.

O tradicional evento que chega à sua nona edição ocorrerá no dia 17 de dezembro, a partir das 8h30min. Na oportunidade haverá exposição de diversas agroindústrias e, além disso, estarão expostas mais de 20 variedades de uvas devidamente identificadas, com destaque para uvas de mesa, para suco e vinho.

Comumente ao acontecimento iniciam as festividades natalinas organizadas pela Administração Municipal, através da Secretaria de Agricultura e Secretaria de Ação Social, Cultura, Turismo e Desporto, em parceria com a Emater. Por isso, no mesmo dia, na parte da tarde, ocorre a programação de Natal, com música, chegada do Papai Noel e sorteio de brindes através do Natal Solidário.

Atualmente Muçum conta com cerca de 35 produtores de uva, que, de acordo com estimativa da Emater, colherão em torno de 500 toneladas na próxima safra. O Técnico da Emater de Muçum, Jairo Bellini, destaca que o município possui um micro clima favorável à produção de uva de mesa, vinho e suco, que permite a comercialização do produto no final de ano. “O evento é uma oportunidade para os produtores divulgarem as variedades mais plantadas no município e, dessa forma, comercializá-las. Sobretudo, esta possibilita que os consumidores adquiram a fruta direto dos produtores, em preço acessível”, pontua.

A secretária de ação social, cultura, turismo e desporto, Jacinta Casagrande, salienta as palavras de Bellini e lembra que a realização sempre atingiu o sucesso e, desta vez, não deve ser diferente, já que moradores de municípios vizinhos sempre o prestigiam. “A Abertura da Colheita da Uva é uma vitrine a nossos produtores”, frisa.

