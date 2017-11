Executivo apresenta ações do Nossa Cidade, Meu Lar e assina termos de cooperação do Abrace um Jardim

Em evento realizado na noite da terça-feira (07), na Casa do Museu, o Poder Público e a comunidade assinaram os primeiros termos de cooperação do Programa Abrace um Jardim. De acordo com o documento, as melhorias nas áreas verdes adotadas por entidades e grupos comunitários iniciam nos próximos dias, contemplando áreas públicas dos Loteamentos Nova Bela Vista (bairro Bela Vista), José Valdir Majolo (Bairro Rui Barbosa), Nascer do Sol 1 e Sol da Manhã (São Caetano), Drebes e Pracinha da avenida Carlos Suhre (bairro Aimoré), trevo de acesso ao bairro Barra do Forqueta e pracinha ao lado da Secretaria de Educação e Cultura, já em manutenção.

Na ocasião, a Coordenadora do Departamento do Meio Ambiente, Rose Maria Grassi, apresentou outras ações realizadas ao longo do ano dentro do Nossa Cidade, Meu Lar – Projeto de Limpeza Urbana e Combate às Pragas, do qual o programa Abrace um Jardim faz parte. O projeto iniciou em janeiro com a desinsetização de ruas do Centro e bairros e mutirão para roçadas de áreas verdes. Uma nova aplicação está prevista para a próxima semana, se a estabilidade climática permitir. Para a efetividade do combate às pragas, Rose reforçou a importância do apoio da comunidade na desinsetização de suas casas e roçadas de suas propriedades.

Também foram citadas ações como o Jogue Limpo com a Sua Rua, realizada no bairro São José e rua Campos Sales; Programa de Combate ao Borrachudo, viabilizado anualmente em parceria com a Emater e comunidades do interior; Controle de Natalidade de Animais, com aplicação de hormônios e castração de cães e gatos; Programa Nossa Praia é Aqui, que visa a conscientização em relação ao descarte de lixo e limpeza urbana, além do reforço quanto aos dias de recolhimento de lixo verde, móveis usados e descarte correto de resíduos de construção civil (ver quadro abaixo). Outro destaque ficou por conta do Jogue Limpo com Arroio do Meio – Campanha de Descarte Ambientalmente Correto, que este ano já recolheu mais de três mil eletroeletrônicos e outros resíduos em quatro edições realizadas, sendo que a próxima ocorre dia 25 de novembro. “É uma ação que iniciou na gestão passada e vem dando certo porque nossa comunidade é organizada e aderiu à proposta”, reforçou a vice-prefeita Eluise Hammes.

Ao final da explanação, o Prefeito Klaus Werner Schnack reforçou que a intenção do projeto é formar parcerias e possibilitar que toda a comunidade possa abraçar os espaços públicos, para qualificar o cuidado contínuo dos mesmos e a utilização das famílias para momentos de lazer. “Nada melhor do que trabalharmos de mãos dadas, por jardins floridos e um lugar sempre melhor para a gente viver”, afirmou Schnack, convidando os parceiros para assinar os termos de cooperação.

Conheça as ações do Programa Nossa Cidade, Meu Lar:

*Combate às pragas/desinsetização Centro e bairros – 1ª aplicação em janeiro e reaplicação nos próximos dias – 14 e 15 de novembro;

*Jogue Limpo com Arroio do Meio – mais de 3 mil eletroeletrônicos recolhidos em 4 edições realizadas em 2017 – Nova edição dia 25 de novembro;

*Jogue Limpo com a Sua Rua – ações realizadas no primeiro semestre no bairro São José e rua Campos Sales/Navegantes. Nova ação prevista para dezembro;

*Combate ao Borrachudo no interior – realizado anualmente em parceria com Emater e moradores;

*Controle de Natalidade de Animais – 60 gatas e cadelas estão recebendo a aplicação de hormônios e 20 castrações de animais para adoção realizadas em parceria com a APAAM;

*Nossa Praia é Aqui – Somos todos responsáveis pela limpeza e organização da nossa cidade;

*Abrace um Jardim – Programa de adoção de áreas verdes públicas, com 8 termos de cooperação assinados essa semana e outros em análise.

**SAIBA MAIS – LIMPEZA URBANA – DIAS DE COLETA DE RESÍDUOS:

*Lixo verde: recolhimento de TERÇA A SEXTA-FEIRA;

*Móveis usados: recolhimento em SEGUNDAS-FEIRAS;

*Resíduos da Construção civil – Responsabilidade dos geradores de resíduos, conforme Lei Municipal.

Texto: Ascom Arroio do Meio