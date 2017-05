Executivo leiloa veículos e equipamentos

A administração municipal realiza leilão público de uma retroescavadeira, uma ambulância Ducato, dois veículos Celta, um Corolla, uma carregadeira e uma roçadeira hidráulica, além de equipamentos gerais, no dia 2 de junho. O início está previsto para as 9h, no ginásio municipal de esportes situado na Rua Capitão Nicolau Klein, 533, no centro de Santa Clara do Sul.

Os bens a serem leiloados estarão abertos à visitação nos dias 31 de maio e 1º de junho, no horário das 9h às 11h e das 14h às 16h, no parque de máquinas do município. Os interessados em participar do leilão deverão retirar o edital no Departamento de Licitações situado no Centro Administrativo, das 8h às 11h30min, de segunda a sexta-feira, ou por meio do site www.santaclaradosul-rs.com.br. O leiloeiro será Luciano Scheid, de Estrela. Mais informações pelo (51) 3782-2250.

Lista dos bens a serem leiloados:

– Retroescavadeira CASE, ano/modelo 2010, avaliada em R$ 84 mil;

– Ducato Ambulância, ano 2009/modelo 2010, avaliada em R$ 30 mil;

– Celta, ano 2006/modelo 2007, avaliado em R$ 6 mil;

– Corolla XEI 1.8, ano/modelo 2009, avaliado em R$ 24 mil;

– Carregadeira modelo LW/350, ano 2011, avaliada em R$ 84 mil;

– Celta 1.0 Spirit, ano 2010/modelo 2011, avaliado em R$ 7 mil;

– Roçadeira hidráulica com braço, avaliado em R$ 7 mil;

– 82 unidades de telhas aluzinco 10,5ml e 25 cumeiras, avaliadas em R$ 1,5 mil;

– 82 unidades de telhas aluzinco 8,5ml e 25 cumeiras, avaliadas em R$ 1,5 mil;

– Sucatas: 1 betoneira de 120l com motor, 180 unidades de telhas zinco e sucatas de ferro velho, avaliadas em R$ 120;

– 220 carcaças de pneus diversos e 15 pneus novos e recapados (modelo 215 aro15, modelo 205 aro 15), avaliados em R$ 500;

– Sucata de livros: cerca de 2 toneladas de livros, avaliadas em R$ 50;

– Equipamentos de saúde: 13 esfigmomanômetro, 4 estetoscópio, 2 otoscópio TK, 2 oxímetros de dedo, 1 autoclave 40l, 1 carro-maca, 1 foco ambulatorial, 1 maca ginecológica, 1 mocho odonto, 1 cadeira de rodas, 1 balança de bebê, 1 caixa de som para computador com microfone, 1 telefone/fax, 1 máquina de lavar, 3 telefones sem fio e 2 aquecedores, avaliados em R$ 100;

– Materiais diversos de saúde: 03 escadinhas, 7 cadeiras diversas, 6 cadeiras pretas, 7 cadeiras giratórias, 1 baú motocicleta BIZ, avaliados em R$ 150;

– Equipamentos de educação: 3 mimeógrafos, 3 estabilizadores, 3 aparelhos de som, 1 mictório, 01 frigideira, 2 extintores, 1 liquidificador industrial, 1 botijão de gás pequeno, 3 aparelhos de DVD, 1 fogareiro 2 bocas, 2 liquidificadores, 1 escovatório de metal, 1 bebedouro de metal, 1 mesa para buffet, 1 forno elétrico, 1 máquina de escrever, 3 geladeiras, 1 forno micro-ondas, 4 ventiladores, 2 ar condicionados, 10 refletores de LED, 1 microfone sem fio, 1 lamparina tipo liquinho, 3 televisores, 12 aquecedores, 1 tela de projetor de slides, 4 monitores para computador, 1 batedeira, 1 espremedor de frutas, 1 lavadora de roupas, 1 freezer, 1 frigobar, 1 fogão a gás 4 bocas, 20 reatores de luz, 1 impressora, 1 projetor de lâminas, 5 lâmpadas de emergência e 5 luminárias, avaliados em R$ 200,00;

– Materiais diversos da educação: 62 cadeiras de diversos modelos e cores, 11 mesas de diversos modelos e tamanhos, 01 suporte gradeado pata TV e DVD, 2 quadros de escola, 1 tampa de mesa de ping-pong, 1 mesa de pebolim, 1 estante de ferro, 4 suportes para TV, 2 prolongadores de escrivaninhas em MDF, 2 barras de ferro com mochinhos acoplados, 1 mochinho de ferro, 3 caixas de madeira, 20 capas de luminárias, 1 prateleira de madeira, 1 tampa de pia inox com 1 cuba, 4 bancos de madeira, 2 suporte para bombona de água, 1 balcão com pia, 1 arquivo de aço, 2 estofados de um lugar, 1 escrivaninha, 1 vaso sanitário, 4 portas de ferro e 2 marcos de porta de ferro, avaliados em R$ 220;

– 1 mesinha pequena, 2 escrivaninhas, 1 som com controle, 5 arquivos de aço, 4 cadeiras, 2 bebedouro, 3 aparelhos de telefone, 4 jarras elétricas, 1 aparelho de DVD, 01 rádio, 1 microfone e 1 armário de 6 portas, avaliados em R$ 130,00;

– Equipamentos de informática: 7 Hub USB com áudio, 5 fones de ouvido, 2 Hub 8 portas, 1 roteador Wifi, 3 caixas de som para desktop, 15 telefones sem fio, 4 telefones com fio, 52 mouses com fio, 48 teclados com fio, 1 luz de emergência LED, 1 câmera de vídeo IP, 1 webcam, 1 campainha, 3 fontes de Notebook, 1 celular Nokia, 2 scanners, 5 câmeras de vídeo segurança, 1 fax, 1 receptor de parabólica, 1 Switch 24 portas, 1 videocassete, 6 monitores de tubo, 5 impressoras diversas, 39 estabilizadores, 28 monitores LCD, 1 GPS Garmin Vista Etrex, 36 CPU’s, 1 caixa de fios variados, avaliados em R$ 400.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul