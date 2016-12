Executivo leva 4,5km de asfalto ao interior de Santa Clara do Sul

O dia 17 de dezembro de 2016 entrou para a história da comunidade de Nova Santa Cruz, situada no interior do município. Além da inauguração do asfaltamento de 2,8 quilômetros entre o monumento do arado e a estrada que dá acesso à Picada Santa Clara, a data representou a concretização do projeto do governo municipal de oportunizar infraestrutura a toda a população, seja no perímetro urbano ou rural.

No mesmo instante em que os cones eram erguidos pelas autoridades, simbolizando a entrega oficial de mais uma obra por parte do Executivo, uma nova perspectiva de vida se desenhava aos moradores. O barro e a poeira davam lugar ao desenvolvimento. E o que antes parecia um sonho, agora se tornava realidade.

Eufóricos em meio às 900 pessoas que acompanharam a solenidade oficial, realizada no EC Cruzeiro, Antônio Darcênio Johann, Marcos Hermes e Ivo Wickert se pronunciaram em nome da comunidade de Nova Santa Cruz. Afora os agradecimentos à administração municipal por ter viabilizado tal conquista, eles enalteceram os benefícios proporcionados pela pavimentação asfáltica e a importância de o município também valorizar quem trabalha no campo ou reside no interior.

O ato solene ainda marcou a inauguração simbólica do capeamento asfáltico da Avenida 28 de Maio e o asfaltamento da Rua Silvestre Adolfo Gregory. Após a cerimônia teve almoço e show da banda Os Colonos, de Santa Cruz do Sul.

De acordo com o prefeito Inácio Herrmann, esse foi o segundo asfaltamento levado ao perímetro rural do município, totalizando cerca de 4,5 quilômetros de pavimentação no interior. “Em julho deste ano inauguramos um trecho de 1,7 km em Picada Santa Clara”, lembrou. Somando as duas obras, o investimento municipal passa dos R$ 3,2 milhões.

Herrmann ainda agradeceu a todos que se envolveram na concretização dessa obra e parabenizou os moradores de Nova Santa Cruz pela conquista. Segundo ele, apesar das dezenas de obras, investimentos e serviços realizados em favor da população, deixando uma marca em cada localidade do município, o atual governo encerrará o mandato com todas as contas pagas, sem nenhum tipo de financiamento e ainda com cerca de R$ 2 milhões em caixa.

Saiba mais

Além do capeamento, a obra em Nova Santa Cruz compreende acostamento num dos lados da via, drenagem pluvial, pintura e sinalização. O investimento na obra passa dos R$ 2 milhões, que foram custeados integralmente pela administração municipal. Além de oportunizar mais qualidade de vida à comunidade, a obra de asfaltamento melhora as condições de trafegabilidade, elimina a necessidade de manutenção do trecho pavimentado e possibilita um melhor escoamento da produção rural.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Santa Clara do Sul

Foto: Rafael Simonis