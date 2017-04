Executivo trabalha para a recuperação da ERS 129

Desde o início do ano, o Governo Municipal de Bom Retiro do Sul mantém contato com o secretário de Transportes do Estado, Pedro Westphalen, para tratar sobre a recuperação da ERS 129. Um dos encontros ocorreu no dia 9 de março, em Porto Alegre, quando foi firmada uma parceria entre o Estado e o Município.

No acordo, o Município de Bom Retiro do Sul disponibiliza o saibro e o Estado se responsabiliza em fazer o patrolamento e o alargamento da via. De acordo com o engenheiro da 11ª Superintendência Regional do DAER, Nelson Haeser, a recuperação começará a ser feita ainda nesta semana.

O prefeito Edmilson Busatto diz que entende a comunidade que reivindica melhorias: “Transito pela via assim como boa parte da minha equipe de trabalho também. Sabemos e vivenciamos as dificuldades que a ERS 129 está apresentando. E justamente por isso, desde o início do ano, estamos trabalhando para que esse problema seja resolvido. Nos colocamos à disposição do DAER para que a melhoria ocorra o mais breve possível. Sabemos que, às vezes, os trâmites burocráticos travam o andamento dos trabalhos, mas, estamos, sim, comprometidos com a recuperação da rodovia” coloca o prefeito Busatto.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul