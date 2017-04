“Faça parte de uma equipe” – por Carolina Sofia

Por mais que algumas pessoas acreditem que possam trabalhar sozinhas, em algum momento de suas carreiras vão necessitar de outras pessoas. A nossa relação com os demais se dá dentro do nosso ambiente de trabalho, com colegas e hierarquias ou mesmo através do relacionamento profissional ou networking – contatos.

Entender a importância que os colegas e contatos de trabalho têm na nossa jornada diária nos auxilia a melhorar nosso próprio trabalho. Muitas vezes o medo de dividir ideias e atividades, por perder o nosso posto de trabalho ou pela própria competitividade gerada no mercado ou empresas, deixamos de compartilhar as nossas tarefas. Em muitos dos casos se fechar para os outros acaba dificultando as coisas e gerando mais demanda, mais tarefas e maior desgaste.

De fato algumas pessoas em alguns grupos aproveitam as oportunidades geradas pelos demais para tirar proveito próprio e se vangloriar como mérito seu. Aprenda a reconhecê-las e apenas evite este tipo de pessoas em seu dia a dia. Uma forma de entender os outros é observar como lidam ou falam dos demais, pois esta será a forma que fazem com você, por mais que possam demonstrar não ser assim.

Dividir projetos é um modo excelente de crescer. Por vezes você tem uma ideia, mas parece que falta algo para ela dar certo. Muita vezes este algo que falta pode ser a ideia que outro colega tem, mas também está incompleta. Se você não dividir seus projetos com alguém a chance deles saírem da gaveta é bem pequena. Ao contrário, o trabalho em equipe faz com que mais vontades juntem-se a sua e coisas se concretizem.

Outro fator bem importante nas equipes é conhecimento. Já deve ter passado pela experiência, ou conhecer alguém que passou, de trabalhar por anos em algum lugar e não saber as funções de colegas que estão na sua equipe. Conhecer o que os outros fazem não é perder tempo, é ganhar. Quando estiver em apuros ou com alguma dificuldade vai saber com quem pode contar e aumentar suas chances de fazer bem feito e ser reconhecido inclusive por ter uma boa relação com os demais. Além de facilitar as suas metas de trabalho auxilia no entrosamento com o time e faz o dia-a-dia ser mais satisfatório ou mais feliz.

Se trabalha sozinho precisa falar para os outros o que faz, pois se não o fizer dificilmente as pessoas vão lembrar de você. Quando você é conhecido ou já está envolvido com projetos de outras pessoas elas também irão lembrar de incluir você nas conquistas. Por isso fale sobre o seu trabalho, conte principalmente o que te deixa feliz e o que ama fazer e vai encontrar mais pessoas que partilham desta ideia e objetivos chegando mais longe.

Carol Sofia é Psicóloga e Especialista em Gestão e Docência de Ensino Superior.