Falta menos de um mês para o Reload Sindilojas Festival

Faltam menos de 30 dias para a 5ª edição do Reload Sindilojas, que neste ano ganha formato de festival. Com uma proposta multidisciplinar, une workshops, palestra e experiências diferenciadas, oferecendo painéis sobre gastronomia, arquitetura, marketing, RH, sustentabilidade e varejo. Trazendo como tema “Tente o incomum”, o evento acontece no dia 21 de março, a partir das 12h, no Clube Tiro e Caça, em Lajeado (R. Saldanha Marinho, nº 15) e conta ainda com música, pilates no solo, Espaço Kids e food truck, que vão proporcionar um momento surpreendente e auxiliar na busca por um varejo mais criativo.

Na programação, reflexões sobre investimentos em ações que auxiliam na construção de um mundo melhor e engrandecem as marcas; apresentação de experiências gastronômicas únicas e capazes de encantar os clientes; e a revelação do segredo de um marketing fora do sério. A integração entre projetos de layout e o planejamento estratégico de uma empresa, bem como questões relevantes no processo de seleção e demissão de funcionários e as boas práticas do varejo citadas durante a NRF também estarão em pauta. O Reload Sindilojas Festival encerra com a palestra do consultor do Sebrae e da Bonsai Consultoria, Romulo Tevah, que vai estimular os participantes a fazerem o inusitado para fidelizar clientes e atingir melhores resultados.

Os ingressos podem ser adquiridos no site www.reloadsindilojas.com.br ou na sede da entidade (Rua Borges de Medeiros, 475 – Sala 201 – Lajeado). O valor do investimento varia de R$ 30 a R$ 100 para associados Sindilojas/Sicredi Vale do Taquari, e de R$ 48 a R$ 140 para os demais interessados. Mais informações nos telefones 51 3748.5723 e 51 3710.2080. O evento é uma realização do Sindilojas Vale do Taquari e tem o patrocínio de SafeWeb, Sicredi, Imojel e Corsan, com o apoio de Fecomércio Sesc/Senac e Sebrae.

Programação:

A partir das 12h – Food Truck Festival

14h30min – Workshop Causa e efeito – Luiz Carlos Zancanella Júnior

Workshop Panelas e Planilhas – Diego Fabris

Workshop Abrindo a cabeça do consumidor – Martin Haag

16h – Pilates no solo

16h30min – Workshop Design além do óbvio – Reinaldo Leão Fortes

Workshop Tendências da NRF – Fabiano Zortéa

Workshop Eu quero você! – José Ronaldo Peyroton

18h30min – Abertura Espaço Kids

19h30min – Palestra Tente o incomum – Romulo Tevah

Ingressos:

Associados Sindilojas e/ou Sicredi Vale do Taquari

Dia (01 workshop) – R$ 30,00

Noite (Palestra da noite + voucher Destemperados Noite*) – R$ 60,00

Combo (02 workshops + palestra da noite + voucher Destemperados Noite*) – R$ 100,00

Adicional Kids (Vaga para o Espaço Kids) – R$ 15,00

Adicional Destemperados (Voucher Almoço Destemperados) – R$ 15,00

Público geral

Dia (01 workshop) – R$ 48,00

Noite (Palestra da noite + voucher Destemperados Noite*) – R$ 75,00

Combo (02 workshops + palestra da noite + voucher Destemperados Noite*) – R$ 140,00

Adicional Kids (Vaga para o Espaço Kids) – R$ 15,00

Adicional Destemperados (Voucher Almoço Destemperados) – R$ 15,00

*Voucher Destemperados Noite inclui lanche + bebida

Texto: Ascom Sindilojas