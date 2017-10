Faltam 100 dias para os 10 anos da LUMECEP

A Lume Centro de Educação Profissional iniciou a contagem regressiva para comemorar os 10 anos do educandário. Nesta terça-feira (31), faltarão apenas 100 dias para celebrar uma década de compromisso com a comunidade regional. Durante este período mais de 12.000 alunos já estudaram ou ainda possuem algum vínculo com a Instituição. Além disso, atualmente 27 pessoas, entre professores e funcionários, doam seu tempo para que a Instituição possa contribuir com o desenvolvimento regional.

“Já trabalhávamos com educação desde 2005, e víamos uma necessidade na região de termos uma escola que trabalhasse a formação profissional. Então em 2008 fundamos a Lume Centro de Ensino e Qualificação Profissional LTDA, que mais tarde (2015) virou a Lume Centro de Educação Profissional – LUMECEP”, conta o diretor da Escola, Luciano Fontana.

Muitas atividades devem ser realizadas durante o ano de 2018 para comemorar a data. “O aniversário de 10 anos é uma marco importante para nós e desejamos fazer de 2018 um grande ano, com grandes novidades e que possamos festejar estes 10 anos ao longo dos 12 meses do ano”, explica Fontana. O diretor ainda acrescenta que a meta da Escola é ser a principal referência na área de educação profissional do Vale do Taquari.

Saiba mais:

A Lume Centro de Educação Profissional atua na capacitação e qualificação de pessoas que estão em busca de aprimoramento e evolução pessoal ou profissional. As atividades estão baseadas na disciplina, ética, organização e entusiasmo. Para isso, possui uma equipe que está em constante desenvolvimento proporcionando o aperfeiçoamento das pessoas e organizações. A meta da instituição é formar, capacitar e desenvolver pessoas e organizações com método inovador e criativo de ensino através de treinamentos, palestras e consultorias traduzindo nossa prestação de serviços em excelentes resultados pessoais e profissionais.

A LUMECEP oferece uma grande variedade de cursos. Na área Técnica são proporcionados os Técnicos em Administração, Enfermagem e Informática. Além disso, têm cursos específicos na área da Informática, como o Excel Avançado, Design Gráfico, Illustrator, Autocad, Promob e Informática Administrativa. Na área comportamental tem Boas práticas, Dicção e Oratória, Auxiliar Veterinário, PNL, Vendas, Elétrica Residencial, Elétrica Industrial, Preparatório para o ENEM e Secretariado. Na área de idiomas são oferecidas aulas de Inglês. Outro diferencial é o Projeto Lume Kids, que conta com a participação de crianças de 5 a 14 anos. Elas tem aulas de Informática, Inglês, Educação Financeira e Liderança.

Texto: Portal Região dos Vales