Família é assaltada durante ceia de Natal

Uma família foi assaltada no bairro Goiabeira, em Bom Retiro do Sul. Conforme relato da proprietária da residência à Polícia Civil, estava reunida com familiares e amigos e preparavam a ceia de Natal, quando a residência, foi invadida por três homens armados.Dois dos criminosos usavam capuz. As vítimas foram colocadas em um dos quartos da casa, sendo exigido que ficassem no local por 20 minutos. Os trio roubou um televisor de 48 polegadas, um notebook, dois celulares e outros materiais menores. Todos os objetos foram acomodados no automóvel da família, que também foi levado. Trata-se do Gol, preto, ano 2012, placa ISW-4983 de Bom Retiro do Sul, que segue desaparecido. Nas imediações da residência foi localizado o automóvel Uno, placa IGJ-3386 de Arroio do Meio, que havia sido roubado no bairro Americano, em Lajeado.