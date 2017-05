A Secretaria da Saúde comunica que os beneficiários do Programa Bolsa Família que ainda não atualizaram seus dados de peso e altura, devem comparecer com extrema urgência na Unidade de Saúde, a fim de evitar o bloqueio ou o cancelamento do benefício. Apenas 28 das 174 famílias do programa fizeram suas atualizações.

Texto: Ascom Encantado