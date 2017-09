Fantástico Caminho dos Contos: histórias infantis viram atrações até dia 12

Teve início na terça-feira (26) e segue até 12 de outubro o Fantástico Caminho dos Contos. Em três estações temáticas são encenadas as histórias infantis: Rapunzel (propriedade de Líris Terezinha Brentano); Os Smurfs – “A sintonia em dó” (Praça dos Pássaros); e A pílula falante do Sítio do Pica-Pau Amarelo (propriedade de Cecília Ordis Gerhardt).

Elas são contadas de forma lúdica, em cenários que procuram reproduzir o ambiente e a época em que elas aconteceram. A atividade é uma proposta do Centro Cultural Morgenstern em parceria com a prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A programação conta ainda com apoio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ipiranga. Os alunos encenam as peças.

Em torno de três mil pessoas vindas das mais variadas cidades da região participaram da programação no ano passado. Conforme a Secretária da Educação, Cultura e Desporto, Cleonice Heinrichs, a atividade tem por objetivo reviver os contos de fada e despertar nas crianças o gosto pelas histórias infantis, trazendo-as para os ambientes lúdicos e temáticos, especialmente construídos para o desenvolvimento do Projeto. “Queremos também que as encenações conduzam os espectadores numa viagem de muita magia e encanto pelas mais belas e tradicionais fábulas infantis de todos os tempos. Nossa expectativa é de chegar novamente em torno de três mil pessoas”, salienta.

As escolas interessadas em embarcar nesta viagem fantástica, que ocorrerá nas terças e quartas-feiras à tarde, já podem agendar a sua visita através dos telefones (51) 3760- 4020 ou por email educacao@colinasrs.com.br. Os alunos e professores são conduzidos às estações acompanhados por um guia. Os organizadores recomendam que os visitantes estudem as fábulas antes da visita, para que os alunos já venham familiarizados com os personagens. O custo dessa viagem é de R$5 por aluno. No local há comercialização de lanches, bebidas, picolés e sorvete.

Texto: Ascom Colinas