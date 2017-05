Fão receberá novo monumento à bergamota

A comunidade de Bela Vista do Fão está prestes a ganhar um presente e tanto para a 42ª Festa da Bergamota, no dia 18 de junho. Em seu ateliê, na localidade de Três Saltos, em Travesseiro, artista plástico Marcos Datsch de Oliveira, trabalha na criação de um monumento de duas toneladas em homenagem Bergamota.

A obra substituirá a atual em frente a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, na rua principal de Fão. O trabalho não tem custo para a comunidade. Com o intermédio da prefeitura, apoiadores compraram ferro e concreto. O trabalho do artista é cortesia.

Periodicamente o prefeito Edmilson Dörr tem

acompanhando a confecção. Dörr reforça a palavra de manter sempre uma parceria com as comunidades e com os eventos do município. “O monumento é uma das melhorias em Bela Vista do Fão. Porém, antes da Festa da Bergamota vamos investir aproximadamente R$ 50 mil na rua de acesso à localidade. Serão feitos novos canteiros e ornamentações na principal rua, assim como a canalização pluvial com bueiros e meio-fio”, afirma Brida.

A ideia é com o tempo ampliar os investimentos. “Estamos cientes que a comunidade não mede esforços a realização desse tradicional evento que é a Festa da Bergamota. Precisamos apoiar sempre”, finaliza o prefeito.

Texto: Ascom Marques de Souza