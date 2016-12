Uma farmácia foi assaltada no inicio da tarde de quinta-feira (22) no Centro de Encantado. Segundo a Brigada Militar, um jovem usando capacete, óculos escuro e portando uma pistola, entrou no estabelecimento localizado na rua Júlio de Castilhos. O criminoso foi direto ao caixa para retirada o dinheiro. O montante não foi informado. O bandido fugiu em uma motocicleta CG 125 de cor prata.

Texto: Portal Região dos Vales