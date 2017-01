Fase deverá construir oito unidades escolares até 2018

O presidente da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase), Robson Luis Zinn, foi recebido, na terça-feira (17), pelo secretário da Educação, Luis Antônio Alcoba, e pela secretária-adjunta, Iara Wortmann. O encontro definiu a etapa final do projeto de construção de seis novas unidades escolares. Os recursos de aproximadamente R$ 10 milhões são da Secretaria da Educação em parceria com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).

Ao contrário do que ocorre atualmente, as escolas ficarão na parte externa dos centros de atendimento socioeducativos. A medida permitirá a ampliação dos espaços para realização de cursos e oficinas profissionalizantes para os adolescentes.

Serão construídas novas escolas nas unidades de Caxias do Sul, Pelotas, Uruguaiana e Santo Ângelo, e em Porto Alegre, no Case POA II e Casef. Além disso, está prevista a construção de um ginásio poliesportivo que atenderá todo o Complexo Cruzeiro, na capital. As estruturas devem estar prontas até o final do primeiro semestre de 2018.

Demais unidades

Outras duas escolas serão construídas nos mesmos moldes, mas com outras fontes de recursos, totalizando oito novas unidades escolares autônomas. Em Santa Maria, a Fase construirá uma escola com verba proveniente de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Em Porto Alegre, o Case POA I receberá uma unidade escolar com recursos provenientes de uma parceria entre a Fase e o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

