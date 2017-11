Feira alerta para prevenção e diagnóstico precoce do câncer em mulheres

Pensando na prevenção e conscientização do público feminino, a Secretaria Municipal da Saúde promoveu sábado, dia 28 de outubro, a tradicional Feira da Saúde da Mulher. Com foco na saúde da mulher, o evento, em alusão do Outubro Rosa, buscou falar da necessidade do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero.

Com colaboração de voluntários da comunidade, a atividade ocorreu na parte da manhã junto à Academia de Saúde. Entre as ações desenvolvidas, orientação de autoexame, penteados, maquiagem, massagem terapêutica, manicure com as alunas da oficina do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e verificação da pressão arterial e glicose. Preenchimento de requisição para exames também fez parte do dia, assim como exposição de produtos na Feira do Artesanato.

Divididas em grupos, as mulheres receberam ainda orientações do médico da Estratégia de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde (UBS), Alexandre Símon Hernandez. O profissional falou sobre tipos de câncer, com atenção especial para mama e colo de útero, maneiras de evitá-los, maneiras de detecção precoce, dicas de autoexame, além de tratamentos. Ele ainda fez um alerta sobre a maior incidência e início precoce do cuidado em mulheres com histórico de câncer na família.

Em torno de 70 mulheres participaram da ação. Conforme a coordenadora municipal de Saúde, Patrícia Nietiedt, todos os exames preventivos são oferecidos gratuitamente na rede pública de saúde. “Fazemos questão de atender as mulheres que possuem dúvidas ou questionamentos a respeito do diagnóstico precoce, pois a equipe entende que prevenir é e sempre será o melhor remédio. Quando a descoberta é recente as chances da cura aumentam e muito”, explica.

O movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu na década de 1990 para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Texto: Ascom Colinas