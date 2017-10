Feira do Livro de Imigrante será nos dias 19 e 20 de outubro

Nos dias 19 e 20 de outubro será realizada a Feira do Livro de Imigrante, no Ginásio Municipal. Neste ano a feira terá o tema “Leitura” e o slogan “Ler é viajar entre a realidade e a fantasia” de Murilo Benini, aluno do 9º ano da EMEF Arco-Íris.

A feira inicia às 18h30min da quinta-feira, com a sessão de autógrafos da imigrantense Susana Corotto, que escreveu o livro “Ajuste Judicial do Contrato – Teoria da Base do Negócio Jurídico a partir do Direito Alemão.

Após a abertura oficial será realizada a premiação dos alunos que tiveram os slogans selecionados para concorrer na escolha. Também serão premiados os vencedores do VII Concurso de Fotografias.

A noite de abertura ainda contará com a apresentação da Orquestra Jovem de Imigrante, Coral Infantil das Escolas Municipais e o grupo de flautas, escaletas e violões. Durante a sexta-feira, a programação é voltada aos alunos. Serão realizadas peças teatrais e conversas com o escritor Eric Chartiot, que também é patrono da feira, e com o grupo C.I.A. Uerê.

Já na sexta-feira à noite, as atividades iniciam às 19h com a apresentação da Orquestra Municipal de Imigrante e o grande coral de alunos das escolas do município. O espetáculo Veillée de Chartiot fechará a programação da Feira do Livro. Haverá exposição e comercialização de livros, exposição das fotos do concurso de fotografias e exposição de Playmobil.

