Feira do Livro ocorre na próxima semana

A tradicional Feira do Livro de Muçum ocorre na próxima sexta-feira (17), a partir das 9h. Além da comercialização de livros, a promoção terá rodas de contos, entre outras atividades alusivas. As escolas do município participarão e receberão um lanche.

A feira ocorrerá no Ginásio Municipal de Esportes, com entrada franca e aberta à visitação durante o meio-dia. Objetivada pela Administração Municipal, através da Secretaria de Educação e Secretaria de Ação Social, Cultura, Turismo e Desporto, a exposição será toda organizada pelo Armazém Livraria e Papelaria de Estrela.

A feira terá papel fundamental para a renovação do acervo da Biblioteca Municipal, que ampliará a quantidade de exemplares, abrigando livros de diversos temas, contendo lançamentos da literatura. A Administração Municipal observa a volta da execução da feira, assim como a renovação do acervo bibliotecário, como relevante para a prospecção de leitores no município e, dessa forma, contemplá-los com os conhecidos benefícios que a leitura oferece.

Texto: Ascom Muçum