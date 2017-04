Feira do Peixe vivo da Semana Santa foi sucesso de vendas

A Secretaria da Agricultura de Bom Retiro do Sul promoveu nos dias 13 e 14 de abril a tradicional Feira do Peixe vivo. No município, a venda do produto é tradicional na semana santa e neste ano, comercializou 7.900 kg.

Os mais vendidos foram carpa prateada, capim e traíras.

De acordo com o Secretário da Agricultura, Valmor Sehn, foi um verdadeiro sucesso de vendas e de público.

“A comunidade do centro e do interior compareceu, valorizando assim os produtos advindos da agricultura familiar e incentivando a produção”, enfatiza.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul