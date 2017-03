Feira do Peixe Vivo de Lajeado para a Semana Santa recebe inscrições até dia 11

Em parceria com a Emater, a Prefeitura de Lajeado realizará a Feira do Peixe Vivo durante a Semana Santa. Os piscicultores de Lajeado interessados em participar da feira devem se inscrever no Escritório Municipal da Emater de Lajeado até o dia 11 de março. O local de comercialização será junto à Feira do Produtor Rural, localizada próximo ao Parque dos Dick.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (Sedetag) irá fornecer aos piscicultores do município os equipamentos para o adequado transporte dos peixes e oxigenação da água dos tanques. Salienta-se que será obrigatória a emissão de GTA para transporte e comercialização dos peixes. No dia 04 de abril, os piscicultores participantes receberão uma capacitação sobre boas práticas para comercialização de peixes no escritório da Emater.

Texto: Ascom Lajeado