Feira do Peixe Vivo será nos dias 13 e 14 no Parque Poliesportivo

Como ocorre tradicionalmente na Semana Santa, os cruzeirenses poderão desfrutar da Feira do Peixe Vivo, que será realizada nas dependências do Parque Poliesportivo Municipal, no Centro da cidade, nos dias 13 e 14 de abril. A atividade tem o apoio da Secretaria Municipal da Agricultura, Emater-RS/Ascar e Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR). Os peixes a serem oferecidos são da empresa Multipeixes, da propriedade de Walmor Schwarzbold. No dia 13, a comercialização do pescado ocorre das 15h às 18h. Na sexta-feira Santa, será as 8h30min às 11h.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul