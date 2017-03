Feira do Produtor de Lajeado celebrará aniversário na próxima sexta-feira

A Associação de Feirantes de Lajeado – com o apoio da Emater/RS-Ascar e da Prefeitura – programa para a próxima sexta-feira (24), a partir das 14h, evento alusivo aos 34 anos de funcionamento da Feira do Produtor local, bem como dos 11 anos de atividades nas atuais instalações. Serão diversas as atrações, estando entre elas a mateada com as ervateiras da região e a degustação de produtos da feira, além de outras promoções, que serão divulgadas durante a tarde.

Localizada na Rua Santos Filho, quase na esquina com a João Abott, atualmente a feira conta com a participação de 16 famílias, que comercializam produtos diversos, como frutas, hortaliças, pães, derivados de carne suína, biscoitos, suco de uva, queijos, frango caipira, entre outros. No Centro, a atividade ocorre sempre as terças e sextas-feiras das 14 às 18h e no sábado das 8h às 12h. No Bairro São Cristóvão os produtos são comercializados na Rua Piauí, nas quartas-feiras e sábados, das 8h às 12h.

Texto: Ascom Emater