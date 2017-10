Feira do Produtor de Lajeado terá atividade alusiva a Semana da Alimentação

Como forma de celebrar a Semana da Alimentação do Rio Grande do Sul – comemorada em torno do Dia Mundial da Alimentação, definido como 16 de outubro pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) – a Emater/RS-Ascar programa para a próxima terça-feira (17), na Feira do Produtor Rural de Lajeado, uma atividade diferenciada. Na ocasião serão oferecidos ao público petiscos elaborados com produtos comercializados na feira, como bolo de folhas e talos, antepasto de abobrinha e fanta caseira. Além da degustação haverá distribuição de folheto com as receitas divulgadas.

Localizada na Rua Santos Filho, quase na esquina com a João Abott, a feira, atualmente, conta com a participação de 16 famílias, que comercializam produtos diversos, como, frutas, hortaliças, pães, derivados de carne suína, biscoitos, suco de uva, queijos, frango caipira, entre outros. No Centro, a atividade ocorrer sempre às terças e sextas-feiras, das 14h às 18h e no sábado das 8h às 12h. No bairro São Cristóvão os produtos são comercializados na Rua Piauí, nas quartas-feiras e sábados, das 8h às 12h.

Sobre a Semana da Alimentação

Com a participação de diversas entidades e instituições, a Semana – que ocorre entre os dias 16 e 22 de outubro com o lema “Rumo à consciência ambiental” – constitui-se de um amplo painel que abriga, além da temática estabelecida pela FAO, outras importantes manifestações a respeito da Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. No Vale do Taquari outros municípios como Estrela, Dois Lajeados, Pouso Novo, Relvado e Encantado, entre outros, também programam atividades para comemorar a data. As informações sobre a Semana da Alimentação podem ser obtidas no www.emater.tche.br no link Calendário de Eventos.

Texto: Ascom Emater