Feira em Veranópolis ofertará vinho doce, artesanato e produtos de agroindústrias

No primeiro sábado do ano (07) inicia a tradicional Feira do Vinho Doce, Agroindústrias e Artesanato de Veranópolis. A feira, que acontece anualmente na época da vindima, será realizada todos os sábados, no período de 07 de janeiro a 11 de fevereiro, das 8h às 11h30min, na Praça XV, no centro da cidade.

Produto sazonal, o vinho doce surge do processo de transformação do suco de uva em vinho e é consumido no início da sua fermentação. Por isso, não é alcoólico e lembra um suco de uva gaseificado. Além da degustação e venda de vinho doce, carro chefe da feira, produtores locais estarão comercializando uvas in natura, cucas, biscoitos, pães, queijos, salames, tortas, mel e artesanato. Conforme o extensionista da Emater/RS-Ascar de Veranópolis, Edemilson Simonato, a feira tem grande participação da comunidade, sendo uma oportunidade para divulgação dos produtos e incentivo à regularização de agroindústrias para acesso ao mercado. A expectativa é que sejam comercializados de 800 a 1 mil litros da bebida em cada dia da feira.

A promoção é do Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar e da Prefeitura de Veranópolis, através das Secretarias de Turismo e Agricultura e Meio Ambiente.

Texto: Ascom Emater